Oktay ve Üstel'den ortak basın toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ünal Üstel, ortak basın toplantısında düzenledi.

Oktay, "İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü" olarak sunulan anlaşma hakkında bilgi verdi, "Ne yazık ki bu anlaşma üzerinden suni bir gündem yaratılıyor" dedi, kimi maddelerin anlaşma içinden cımbızla çekilerek "karalama kampanyası" yapıldığını iddia edildi.

Oktay, bunun şehitlerin kanına "ihanet ve gaflet" olduğunu söyledi, "mücahit ruhundan" söz etti. TC-KKTC anlaşmasına yönelik eleştirilere "Devlet işleyişini felç etmek isteyenlerin beyhude çabası" yanıtını veren Oktay, "fikir ve gönül birliği içindeyiz" dedi.

Oktay, protokole birlikte iki mobil elektrik santralinin Kıbrıs'a gönderileceğini söyledi, ayrıca, yeni Cumhurbaşkanlığı (Külliyesi) ve Meclis binası yapılacağını da anımsattı. Kıbrıs sorunu hakkında da değerlendirme yaptıklarını anlatan Fuat Oktay, belirledikleri yeni siyasete desteklerinin süreceğini ifade etti.

"Doğu Akdeniz'de hem ülkemizin hem de Kıbrıs Türklerinin eşit hakları ve meşru çıkarları vardır" diyen Oktay, KKTC'nin yanında olacaklarını sözlerine ekledi.

ÜSTEL

Başbakan Ünal Üstel de, Ankara'daki basın toplantısında, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

"İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü"nün ekonomik kalkınma için olduğunu söyleyen Ünal Üstel, bu protokoldeki maddelerin en erken zamanda hayata geçirilmesi için gayret göstereceklerini söyledi.

Ekonomik kriz, savaş ve pandeminin yarattığı sıkıntıların KKTC ekonomisini olumsuz etkilediğini anlatan Üstel, bu zor günlerde Türkiye'nin yanlarında olduğunu ifade etti, "Ekonomik reform ve altyapı projelerini hayata geçirmek için çalışacağız" dedi.

"Sürdürülebilir bir ekonomik yapı" sözü veren Üstel, harcamaların yıl sonuna kadar azaltılacağını ve gerekli düzenlemelerin yapılacağını da dile getirdi.

(Yenidüzen)