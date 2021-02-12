Okul öncesi ve ilkokullarda birinci dönem tamamlandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, okul öncesi ve ilkokullarımızda 2020 – 2021 Ders Yılı’nın birinci döneminin bugün tamamlandığını ve ikinci dönemin 15 Şubat Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

“Çok zor bir dönemde, dönemin en iyi şekilde tamamlanması adına emeği geçen tüm öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diyen Bakan Amcaoğlu, karnelerin hazırlandığını ancak yüz yüze eğitime geçildiği zaman öğrencilere teslim edileceğini bildirdi.

Yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı konusunda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yetkili olduğunu hatırlatan Bakan Amcaoğlu, “çok zor bir süreçten geçtiğimizi biliyoruz. Gerek bakanlık gerekse hükümet seviyesinde, çocuklarımızın bu kötü dönemi zarar görmeksizin atlatmaları için elimizden geleni yapmaya özen gösteriyoruz” dedi.

Bakan Amcaoğlu, İlköğretim Dairesi’ne bağlı Okul Öncesi, 1, 2, 3, 4 ve 5’inci Sınıf Uzaktan Eğitim Destek Yayınları’nın BRT2’den yayınlandığını kaydetti ve şunları söyledi:

“Uzaktan eğitim kapsamında, öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan Okul Öncesi, 1, 2, 3, 4 ve 5’inci Sınıf Uzaktan Eğitim Destek Yayınları, hafta içi her gün 14.00’ten itibaren BRT2 ekranlarında yayınlanıyor. Çocuklarımız, destek yayınlarını BRT2 ve BRT2’nin Youtube kanalından takip edebilir. Bu noktada, yayınların hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür etmeyi bir borç bilirim.”