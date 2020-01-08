Okullar tatil edildi

Aşırı yağışlar nedeniyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli okullar bugün 12.00’den itibaren ve yarın tatil edildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Vekili, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, TAK muhabirinin konuya ilişkin sorusunu yanıtında, olumsuz hava koşullarından dolayı tüm okulların bugün 12.00’den itibaren ve yarın tatil edildiğini belirtti.

Oğuz, hükümet olarak aldıkları karar doğrultusunda olumsuz hava koşullarının yarın da etkili olacak olmasından dolayı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli tüm okulların tatil edildiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2020, 14:43