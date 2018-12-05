Okullar yarın tatil

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, tüm okulların yarın tatil olacağını açıkladı.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Dairesi ile yapılan görüşmeler doğrultusunda ülkeyi etkisi altına alan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların süreceği ve yarından itibaren şiddetini artırarak devam edeceği bilgisine ulaşıldığı kaydedildi.

Birçok bölgede toprağın suya doymuş olduğu ve derelerin akışta olduğu gerçeğinden yola çıkarak yaşanabilecek tüm olumsuzluklara (sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, yağış anında fırtına) karşı tüm okulların yarın tam gün tatil olmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, cuma günü için ise gelişmelere bağlı olarak gereken duyurunun yapılacağı belirtildi.