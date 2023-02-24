Okullarda deprem riski araştırması pazar günü Gazimağusa'dan başlıyor...

Okullarda deprem riski araştırması pazar günü Gazimağusa'dan başlıyor...
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Başbakanlığa bağlı Deprem Komitesi, pazar gününden itibarenGazimağusa bölgesi okullarından başlanarak tüm okullarda depreme karşı risk durumu sıralamasının yapılmasına karar verdi.

Komite, bugün üçüncü toplantısını yaptı.

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Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Komite’de, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar odaları Birliği, Yerbilim Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri odası ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği yer alıyor.

Toplantıda, 26 Şubat Pazar günden itibaren Gazimağusa bölgesinde bulunan okullardan başlamak üzere, ülkedeki tüm okulların depreme karşı risk durumu sıralamasının yapılmasına karar verildi.

Alınan karara göre, risk sıralamasının yapılmasının ardından okulların bina performans analizi ve ileri tetkik çalışması yapılacak. Sonrasında ise binaların güçlendirilmesi veya yıkım kararının verilmesinin ardından mali boyut çalışması yapılacak.

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