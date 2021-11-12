Okullardaki güncel koronavirüs  vaka sayılarını açıklandı

Okullardaki güncel koronavirüs  vaka sayılarını açıklandı
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 Milli Eğitİm ve Kültür Bakanlığı  okullardaki güncel koronavirüs  vaka sayılarını açıkladı.
Buna göre, bugün itibarıyla 172 öğrenci, 20 öğretmen ve 7 personel  pozitif. Öte yandan 559 öğrenci  64 öğretmen ve 2 personel ise temaslı durumunda.
İlköğrertim Dairesi’ne bağlı okullarda 109 öğrenci, 14 öğretmen ve 5 personelin pozitif; 242 öğrenci, 14 öğretmen ve 2 personelin temaslı olduğu kaydedildi.

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Genel Orta Öğretim Dairesi’nde ise  52 öğrenci,  3 öğretmen, 5 personelde pozitif vaka tespit edilirken,  218 öğrenci  ve 35 öğretmen ise temaslı durumunda.
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nde ise 11 öğrenci, 20 öğretmen ve 7 personelin pozitif; 99 öğrenci ve 21 öğretmenin ise temaslı olduğu kaydedildi.
59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre  okullardaki pozitifleşme oranuı yüzde 0,33 olarak açıklandı.

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