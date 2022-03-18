Okullardaki koronavirüs tablosunu açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı 12-18 Mart tarihlerini kapsayan okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, 226’sı İlköğretim, 413’ü Genel Ortaöğretim ve 54’ü de Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda toplam 733 öğrencinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İlköğretim Dairesi’nde 45, Genel Ortaöğretim’de 65 ve Mesleki Teknik Öğretim’de de 20 öğretmen Kovid-19’a yakalandı. Bu 3 daireye bağlı okullarda toplam 13 personelin de testi pozitif...

Diğer yandan aynı dönemde 346 öğrenci ve 24 öğretmen temaslı oldu. İlköğretim Dairesi’ne bağlı 4 sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi.

59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı da yüzde 1,48 olarak gerçekleşti.