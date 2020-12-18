“Okullarımız sağlıklı ve güvenli bir biçimde yeniden yapılandırılmalı”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Örgütlenme Sekreteri Duygu Geylan okulların sağlıklı ve güvenli bir biçimde yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.

Geylan yazılı açıklamasında, bir yandan ülkede her geçen gün yayılan pandeminin okullara sıçradığına işaret ederek, okullardaki altyapı ve kadro eksikliklerinin öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve okul çalışanlarını tehdit ettiğini savundu.

“Okullarımız sağlıklı ve güvenli bir biçimde yeniden yapılandırılmalıdır” diyen Geylan, Cumhuriyet Lisesi’nde okul sınırlarının belirlenmediğini, bu nedenle kontrol ve güvenliğin sağlanmasında ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getirdi.

Okulda kantin bulunmadığını; sınıflar ve tüm okul binasında bakım ve onarımın ihmal edildiğini, kolonların çatlamaya, tavanların çökmeye başladığını ifade eden Geylan, bu sorunların çözümü için neden adım atılmadığını sordu.