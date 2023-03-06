Okulların Denetim Süreci Tamamlanıyor

Başbakanlığa bağlı Deprem Denetim Komitesi’nde yapılan çalışmalar kapsamında ilk, orta ve liselerin depreme karşı risk denetimlerin öncelikli olarak yapılması için hemen harekete geçilmişti.

Buna göre, Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, ülkede bulunan 160 devlet okulunun ve bu okulların içerisinde bulunan 740’a yakın yapının denetimlerinin yapımına hemen başlanarak, şu ana kadar 650’ye yakın yapının ilk aşama denetimleri gerçekleştirildi ve bu yapılar listelendi.

Yapı denetimlerinin ilk aşaması olan gözlemlerin ise birkaç günlük süre içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Deprem Denetim Komitesi’nin almış olduğu karar uyarınca gerçekleştirilen yapı denetimleri ise 5 aşamadan oluşuyor.

Aşamalar şöyle:

“1- Gözlem: Uluslararası standartlara uygun şekilde yapılan gözlemler sonucunda yapıların depreme karşı risk öncelik sıraları belirleniyor.

2- İleri tetkik: Yapılan gözlemler sonucunda ortaya çıkan risk önceliği listesine göre ihtiyaç duyulan yapılarda ileri tetkik denetimlere ve laboratuvar çalışmalarına geçiliyor.

3- Fizibilite: İleri tetkikler sonucu ihtiyaç duyulan yapıların güçlendirme projeleri çıkarılıyor ve fizibilite çalışmasına başlanıyor.

4- Güçlendirme: Fizibilite raporunun hazırlanmasından sonra uygun görülen yapıların güçlendirilmesine, diğerlerinin ise yıkımlarına geçiliyor.

5- Son kontrol: Güçlendirmesi tamamlanan yapılarla ilgili yürütülen çalışmaların verimliliği, uygunluğu ve yapı güvenliği son kez kontrol ediliyor.”