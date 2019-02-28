



Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Lefkoşa’da bulunan kitap evleri ile birlikte gerçekleştirdiği “Okumak Güzeldir” kampanyasının ilk çekilişi, LTB ile Deniz Plaza işbirliğinde bugün gerçekleştirildi.

LTB Halkla İlişkiler Birimi’nin organize ettiği kampanyanın şubat ayı çekilişi Deniz Plaza Direktörü Ayten Deniz tarafından yapıldı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Belediyenin instagram sayfasında canlı olarak gerçekleştirilen çekiliş sonucunda, Zehra Bolat, Mustafa Kemal Türkmen, Sinem Yerelgün, Yasemin Çobanoğlu ile Deniz Öbek, Cemal Süreya’nın Sevda Sözleri isimli kitabını kazandı.

Okumak Güzeldir kampanyası kapsamında LTB ile Lefkoşa’da yer alan kitapevleri tarafından hey ay sonu 5 kişiye kitap hediye edilecek.

Mart ayındaki çekilişe katılmak isteyenler, LTB instagram hesabını takip edip, kampanyanın yer aldığı görselin yorum kısmına 3 arkadaşını etiketleyerek çekilişe katılabilecek.