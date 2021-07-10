Olağanüstü Genel Kurul yapıldı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) olağanüstü genel kurulu bugün yapıldı; birliğin yeni yönetim, denetleme ve onur kurulu üyeleri seçildi.

Lefkoşa’da KTGB Kompleksi’ndeki Paradise Park’ta sabah saatlerinde başlayan genel kurulda önce, bu yıl pandemi nedeniyle 11 Temmuz Basın Günü’nde tören yapılamayacağı için gazetecilik başarı ödülleri ve hizmet onur ödülleri dağıtıldı.

Ardından Halil Davulcu, Ayşe Güler ve Özlem Çimendal’dan oluşan divan kurulu yönetiminde olağanüstü genel kurula geçildi.

Geçen dönemin faaliyet raporunu eski Başkan Ali Cansu, mali raporu da mali sekreter İbrahim Güneşer okudu.

Raporlarla ilgili söz alan bazı üyeler, hem eleştiriler yaptı hem de yeni dönemde yapılması gerekenlerle ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi. Her iki rapor da oy çokluğuyla onaylandı.

Gazeteciler Birliği’nin olağanüstü genel kurulunda daha sonra yönetim, denetleme ve onur kurulları için seçimlere geçildi.

14 kişinin yarıştığı 9 kişilik yönetim kuruluna Damla Soyalp, Emin Akkor, Özgül Gürkut Mutluyakalı, Özlem Tüylüoğlu, Hüseyin Ekmekçi, İsmet Özgüren, Canan Onurer, Osman Kurt ve Deniz Abidin seçildi. Emir Ertorun ile Nazar Erişkin ise yönetim kurulu yedek üyelikleri oldu.

Denetleme Kurulu Belgin Demirel, İzzet Volkan ve Zafer Kodan’dan oluşurken, yedek üye Cenk Mutluyakalı oldu.

Onur Kurulu’nda ise Süleyman Ergüçlü, Ümral Akpınar ve Ali Baturay görev yapacak. Yedek üyeliğe de Ödül Aşık getirildi.

Yeni yönetim kurulu önümüzdeki günlerde toplanarak görev dağılımı yapacak.