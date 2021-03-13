Olgun, Rusya Büyükelçisi ile görüşmesini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun Rusya Federasyonu Büyükelçisi Stanislav Osadchiy ile dün bir görüşme gerçekleştirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çağırısı üzerine 5 + BM gayrıresmi toplantısı öncesinde Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu öğrenmek için Büyükelçi Osadchiy’in isteği üzerine gerçekleştirilen görüşmede Olgun, yarım asrı aşkın bir süredir çökmüş bir zemin üzerinde devam eden müzakerelerin Kıbrıs konusunun çözümüne değil statükonun muhafazasına hizmet ettiğini, bunun da Kıbrıs Türk Halkını statüsüz bırakarak izolasyonlar altında yaşatılmasına bir mazeret olarak kullanıldığını ifade etti.

Olgun Rus Büyükelçi’ye, gelinen aşamada Kıbrıs Türk tarafının ortaya koymuş olduğu vizyonun tarafların asli egemen eşitlikleri zemininde sorunun sürdürülebilir şekilde çözümü ve iş birliği için en rasyonel yol olduğunu anlattı.

Olgun adadaki iki Devletin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüde dengesinin sağlanmasının ve korunmasının hem Kıbrıs Adası’na hem de kırılgan olan bölgemize işbirliği, istikrar ve güvenlik getireceğinin altını çizdi. Olgun, Kıbrıs Türk tarafının samimiyetle ve yapıcı bir şekilde 5+BM toplantısına gideceğini ve yine aynı tutumla katılımcılara açık yüreklilikle uzlaşı ve işbirliği vizyonu aktaracağını Rusya Federasyonu Büyükelçisine aktardı.