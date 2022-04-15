Olgun ve Mavroyannis ortak temas odasının Pile’ye genişletilmesinin resmi açılış toplantısına katıldı

Kıbrıs Türk Özel Temsilcisi Ergün Olgun ve Kıbrıs Rum Müzakerecisi Andreas Mavroyannis, Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi bünyesindeki Ortak Temas Odasının (JCR) genişletilmesinin resmi açılış toplantısına katıldılar.

BM Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Pile’de yapılan etkinliğin, BM Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi Colin Stewart'ın himayesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, ilgili personelin görevlendirilmesiyle JCR mevcudiyetinin Pile'ye genişletilme anlaşmasının, Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi'nde ve Mavroyiannis’le Olgun arasında Pile’deki durum hakkında yapılan sürekli bilgi ve görüş alışverişiyle Stewart'ın kolaylaştırıcılığı vasıtasıyla hayata geçtiği kaydedildi.

JCR'nin Pile’deki temsilcilerinin yerel yetkililerle iş birliği yapacağı da belirtildi.

Açıklamada, amacın Pile'deki suç faaliyeti hakkında, karşılıklı endişe uyandıran konuları etkin bir şekilde ele almak için uygun kararların/eylemlerin ortaya konmasını kolaylaştıracak bilgi paylaşımını geliştirmek olduğu belirtildi.

JCR'nin genel amacının, suçu önleme konusunda koordineli hareket amacıyla suç ve suça ilişkin meselelerle ilgili zamanında bilgi alışverişini kolaylaştırmak olduğu da kaydedildi.