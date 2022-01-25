Olguner: "Lefkoşa’da Engelsiz Tüzüğü harfiyen uygulanacak"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi Üyesi, yerel seçimlerde Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Aday Adayı Mimar Onur Olguner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görev alması halinde Engelli Standartları Tüzüğünün Temmuz 2022'den itibaren harfi harfine yerine getireleceğini belirtti.

Olguner, paylaşımında şunları kaydetti:

"2016 yılında KTMMOB Mimarlar Odası ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği ile birlikte yoğun mücadeleler sonucunda hayata geçirdiğimiz FASIL 96 – ENGELLİ STANDARTLARI TÜZÜĞÜ’ne göre kamu kullanımına açık olan tüm binalar engelli standartlarına uygun olarak inşaat ruhsatı almak zorundadır.

Bu kategori içerisine kamuya ait binalar girdiği gibi cafe, restoran ve dükkanların olduğu binalar da girmektedir.

Görme veya ortopedik engeli olan bir lefkoşalının evi nasıl yaşamak zorunda olduğu engellere uygun hale getirildiyse, bu şehirde bulunan tüm ticari ve kamu işletmeleri de bu şekilde uygun hale gelmek ZORUNDADIR.

Dahası, aynı yasa belediyelerin kaldırım üzerine uygulayacağı engelli standartlarını da detayları ile birlikte belirler. Çünkü bu standartlar düzgün uygulanmaz ise engelli bireylere yardım sağlamaktan çok zarar verme ihtimali yüksektir.

Maalesef 2016 yılında büyük mücadeleler sonucunda hayata geçirdiğimiz Engelli Standartları Tüzüğü Lefkoşa Türk Belediyesi’nde gerçek anlamda uygulanmamaktadır. Yeni yapılan kaldırımlar üzerindeki görme engelli güzergahlar tüzüğe aykırı uygulamalar ile ciddi tehlikeler yaratmaktadır.

Temmuz 2022 tarihinden itibaren bu tüzük harfi harfine uygulanacaktır:

- Bu tarihten itibaren yeni yapılacak kaldırımlarda tüzük içerisindeki standartlar harfi harfine sağlanacaktır.

- Eski kaldırımlar üzerine Güney Lefkoşa’da olduğu gibi yapıştırma sistemleri ile engelli güzergahları işlenecektir.

- İnşaat ruhsatı verilirken Fasıl 96 – Engelli Standartları Tüzüğü harfi harfine uygulanacaktır.

- Engelli park yerine “bir dakikalığına” bile park etmenin önüne geçmek için sıkı bir denetim ve bilinçlendirme kampanyası yapılacaktır.

Lefkoşa Haziran 2022 tarihinden itibaren engelli bireylerin yaşadıkları engelleri azaltacak bir vizyon doğrultusunda çalışmalarına başlayacaktır."