Ölü Hayvan ve Hayvan Atıkları deposu ile transfer istasyonu yapımına tepki

Güzelyurt İlçesi’ne bağlı Şahinler köyünde Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirilecek olan Ölü Hayvan ve Hayvan Atıkları deposu ile transfer istasyonunun yapımına başlanması köylülerin tepkisine neden oldu.

Köylüler, yapılacak istasyonu köylerinde istemedikleri gerekçesi ve böyle bir yatırımın yerleşim yerinden uzak bir bölgede hayata geçirilmesi talebiyle inşaatın başladığı yerde eylem düzenledi.

Eyleme Şahinler köyü halkının yanı sıra, Güneşköy, Mevlevi, Serhatköy ve Gayretköy Muhtarları da katılarak destek belirtti.

Eylemde konuşan Şahinler Köyü Muhtarı Halil Yangın, Şahinler köyünün Batı bölgesinin bakir kalmış köylerinden biri olduğunu belirterek, köyün güzel yatırımlara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Yangın, köyde yapılan bir projeyle ilgili olarak köy halkının hiçbir şekilde bilgilendirilmediğini kaydederek, projenin ülke için güzel bir proje olduğunu ancak bu istasyonun hayvancılığın çok az yapıldığı Şahinler köyüne değil, daha yoğun olarak yapıldığı başka yere taşınmasının uygun olacağını ifade etti.

Yapılacak istasyon için seçilen yerin köyün girişinde, meyve ve sebze üretimi yapılan, kırsal kesim arsalarının bulunduğu yerde olduğuna işaret eden Yangın, bu bölgenin yeşil alan, çocuk parkı, yürüyüş parkuru gibi yatırımlara ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı.

Eylemde sırasıyla Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz, Gayretköy Muhtarı Talip Keskiner, Serhatköy Muhtarı Cavit Sekmen, Mevlevi Muhtarı İsmail Ayyıldız da söz alarak eyleme destek belirttiler.

BRT mikrofonuna konuşan köylüler de yapılacak olan istasyonla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını belirterek, konuyla ilgili endişelerini aktardılar.