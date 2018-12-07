Ciklos bölgesinde sel sularına kapılarak uçuruma yuvarlanan araçta bulunan 4 genç için yapılan otopsi sonucu dün ölü olarak bulunan kadın şahsın Gaye Soyutok olmadığı ölen şahsın Günay Kandaz olduğu tespit edildi.Ölü ve kayıp şahsın kimliği ile ilgili düzeltme yapıldı

Polis Basın subaylığı’nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“05-06.12.2018 tarihleri arasında, KKTC genelinde etkili olan yoğun yağışlı hava şartları nedeniyle, 06.12.2018 tarihinde Girne-Lefkoşa anayolunun 5-6 kilometreleri arasında (Ciglos mevkii), HC 470 plakalı salon araç aşırı derecede yağan yağmur sularına kapılarak yoldan çıkmak suretiyle dere yatağına yuvarlanmıştır. Araç içerisinde bulunan üç kişinin cesedi 6.12.2018 tarihinde yapılan aramalar sonucu dere yatağı içerisinde bulunmuştur.

Bulunan cesetler üzerinde aileleri tarafından yapılan kimlik teşhisinde ölen şahısların kimliklerinin

Gaye SOYUTOK (K-18), Tolga BEKCİ (E-21) ve Ahmet KILIÇ (E-23) oldukları tespit edilmişti. Söz konusu şahısların bugün yapılan otopsileri sırada yeniden aileleri tarafından yapılan kimlik tespitinde dün ölü olarak bulunan bayan şahsın Gaye SOYUTOK olmadığı ölen şahsın Günay KANDAZ (K-18) olduğu tespit edilmiştir. Kayıp şahıs Gaye SOYUTOK ile ilgili arama çalışmaları devam etmektedir.”