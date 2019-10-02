Ölüm nedenleri kalp krizi

Yeniboğaziçi’nde kaldığı otelde yaşamını yitiren 46 yaşındaki Dmitriy Tushınskıy’nın ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğu yapılan otopsi sonucu tespit edildi.
Polisten verilen bilgiye göre, 29 Eylül’de ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Tushınskıy’nın cesedi üzerinde otopsi dün Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapıldı.
Öte yandan Gemikonağı’nda halı sahada top oynarken geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Bakoh Dirboga’nın cesedi üzerinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopside ölüm nedeninin kalp krizi olduğu tespit edildi.