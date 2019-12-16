Ölüm sebebi kalp krizi

Yarköy - Kurtuluş köyleri arasında ölü olarak bulunan erkek şahsın cesedinin Tuzla’da sakin Serkan Nazım Tekman (E-46) olduğu ve adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da ölü olarak bulunan Ameyo Jahsways Adamto’nun (K-20) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için doku örnekleri alındı. Kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucu belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

İncirli - Köprülü köyleri arasında 25-26 numaralı av bölgesi içerisinde polis tarafından yapılan kontrolde, A.Ö.’nün (E-17), babası A.Ö.(E-46) adına kayıtlı av tüfeği ile kanunsuz olarak avlandığı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.