Ölüm yıl dönümü nedeniyle camilerde Kuran okundu

Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle bugün öğle namazından önce merkezi camilerde Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Din İşleri Başkanlığından verilen bilgiye göre, dua ve Kuran-ı Kerim merkezi camiler; Lefkoşa Selimiye Camii, Lefkoşa Hz. Ebu Bekir Camii, Lefkoşa Gönyeli Camii, Lefkoşa Göçmenköy Camii Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Camii, Gazimağusa Osman Fazıl Polat Paşa Camii, Gazimağusa Ulucamii, İskele Dipkarpaz Camii, İskele Merkez Ümmü Haram Camii, Girne Ağa Cafer Paşa Camii, Girne Nurettin Ersin Paşa Camii, Girne Doğanköy Camii, Güzelyurt Ramazan Camii, Güzelyurt Fatih Camii, Lefke Orta Camii de okutuldu.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, merhum Cumhurbaşkanı’na Allah’tan rahmet diledi.