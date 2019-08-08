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Ölümlü bir trafik kazası daha… Kalkanlı yakınlarındaki kazada 1 kişi öldü

Ölümlü bir trafik kazası daha… Kalkanlı yakınlarındaki kazada 1 kişi öldü

Kalkanlı-Çamlıbel anayolunda meydana gelen trafik kazasında 45 yaşındaki Celal Aydın hayatını kaybetti.

Polisin açıklamasına göre, kaza saat 17.00 sıralarında Aydın yönetimindeki CC 278 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetinin yitirilmesi sonucunda sola meyilli virajda yoldan çıkıp, çelik bariyerlere çarpıp, ardından kontrolsüzce yolun sağ tarafına savrulduğu sırada karşı istikametten gelen Mehmet Nalbant (E-30) yönetimindeki JY 536 plakalı kamyonla çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu ağır yaralanan CC 278 plakalı araç sürücüsü Celal Aydın kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

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