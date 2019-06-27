Ölümünün 8.yıldönümünde anılacak

Merhum tiyatro sanatçısı Yücel Köseoğlu, ölümünün sekizinci yıl dönümünde salı günü anılacak.

Köseoğlu’nu anma töreni, Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki kabri başında saat 19.00’da yapılacak.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Tiyatrosu’na, radyo ve televizyon yayıncılığına, spor ve eğitime ayrıca Yüksek Yayın Kurulu’na yıllarca hizmet veren ve bu alanların gelişmesinde büyük payı olan Yücel Köseoğlu’nu anmanın ve onu toplum nezdinde sürekliliğini sağlamanın bir vefa duygusu olduğu belirtildi.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu tarafından düzenlenecek anma törenine Köseoğlu’nun tüm meslektaşları, dostları ve sevenleri davet edildi.