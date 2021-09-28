Ombudsman: “Belediyeler Birliği yasası'ndaki eksiklikler giderilmeli”

Ombudsman Emine Dizdarlı, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli’nin başvurusu üzerine hazırladığı raporda, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yasası’ndaki eksikliklerin giderilmesi ve birlik Genel Yönetim Kurulu (Genel Kurul) toplantılarının çalışma usul ve esaslarını düzenleyen bir tüzüğün yapılması gerektiğini belirtti.

Ombudsman Dizdarlı, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli’nin Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği 70’inci Genel Yönetim Kurulu (Genel Kurul) toplantısında Divan Başkanı olan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün yasanın belirlediği usul ve kurallara uygun olmayan uygulamalar yaptığı iddiası üzerine hazırlanan raporu açıkladı.

Raporda, Divan Başkanı Nidai Güngördü’nün toplantıyı yönetim biçiminin ve yaptığı uygulamaların usulsüz olduğu sonucuna varmanın mümkün olmadığı belirtildi.

“EKSİKLİKLERE İŞARET EDİLDİ”

Raporda; Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yasası’nda, Genel Yönetim Kurulu’nun gündemine ne şekilde yeni bir madde ekleneceği, toplantı gündeminin üyelere nasıl tebliğ edileceği, kurulun toplanma ve karar alma usulleri konularında herhangi bir düzenleme bulunmadığı kaydedildi.

Yasada ayrıca, Birlik Yürütme Kurulu üyelerinin gizli oyla seçileceğine dair düzenleme bulunmadığı, bununla birlikte Genel Yönetim Kurulu’nun toplantı yeter sayısı, karar alma usulü, kararların içeriği ve oylama usulüyle ilgili de hiçbir düzenleme bulunmadığına işaret edilen raporda, bu eksikliklerin giderilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

“GÜNGÖRDÜ’NÜN YAPTIĞI UYGULAMALARIN USULSÜZ OLDUĞU SONUCUNA VARMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Raporda, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yasası’nın yetersiz kaldığı noktalarda bazı gelenekler ve ortak uzlaşı formülleriyle yürütülen çalışmaların birlik üyeleri arasında sıkıntılara yol açmaya başladığının gözlemlendiği yer aldı.

Bu noktadan hareketle 70’inci Genel Yönetim Kurulu Toplantısının Divan Başkanı Nidai Güngördü’nün toplantıyı yönetim biçiminin ve yaptığı uygulamaların usulsüz olduğu sonucuna varmanın mümkün olmadığı belirtilen raporda, Benli’nin şikayet konusu yaptığı hususların yasanın eksikliklerini ortaya koyduğu için önem taşıdığına vurgu yapıldı.

Ombudsman raporunda, yasanın eksikliklerinin ivedilikle tamamlanması ve/veya Genel Yönetim Kurulu Toplantılarının çalışma usul ve esaslarını düzenleyen bir tüzüğün yapılmasının Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği üyeleri arasında doğan sıkıntıların giderilmesi açısından elzem olduğu sonucuna ulaşıldı.