Ombudsman İlkan Varol, Kanser Hastalarına Yardım Derneği/Tulips’i ziyaret etti

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı sebebiyle, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Dernek ve hastalar hakkında bilgi almak üzere Kanser Hastalarına Yardım Derneği/Tulips’i ziyaret etti.

Dernek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Dernek Başkanı Raziye Kocaismail Varol'un ziyareti sırasında yaptığı konuşmada; “Ombudsmanımızın bugün burada olması, kendisinin bize aile yakınlığında olması bizlere onur ve en büyük güçtür. Dernek olarak çok büyük sıkıntılar yaşadık. Gerek pandemi süreci, gerek deprem süreci olsun… Ama bu sıkıntıları aşabilmemizde, bu dokunuşların, yanımızda hissetme duygusu, ayakta kalmamızda en büyük etken olmuştur. Sayın Ombudsmanımız, bugün bizleri ziyaret ederek, yakından bilgi almak istemiştir. Ben kendisine bütün hastalarımız adına teşekkür ediyorum ve İyi ki varsınız diyorum.” dedi.

-Varol

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol da “İyi ki sizler de varsınız" diyerek sözlerine başladı ve kendini dernekte misafir görmediğini söyledi.

Ziyareti 1-31 Ekim Meme Kanseri Fakındalık Ayı nedeniyle yaptığını vurgulayan Varol, bir ayın yeterli bir süre olmadığını, sürekli farkındalık gerektiğini kaydetti.

Varol, bu tür derneklere ve oluşumlara destek vermek gerektiğini vurgulayarak "Buraya yalnızca Ombudsman olarak değil, geçmişte kanser hastalığını yaşamış ve bu dernekle birlikte, manen bir arada olan bir üyesi olarak burada bulunuyorum.” şeklinde konuştu.

Kanser hastalığına yakalandığında çok genç yaşta olduğunu ve çocuklarının da çok küçük olduğunu dile getiren Varol, şöyle devam etti

"Çocuklarım bu süreci her bir şekilde sıkıntı yaşamadan, psikolojilerinde her hangi bir travma oluşmadan atlatmalarının sebebi öğretmenleridir. Kanser konusunda bilinçlenmede öğretmenlere çok şey düşüyor. O dönemde çok büyük bir şanstı ki, oğlumun da kızımın da öğretmenleri kendilerini sarıp sarmalayan, sevgi dolu insanlardı. Öğretmenlerimizle aile gibi olmuştuk o dönemde.. Bu hep söylerim, tabi ki tedavide ilaç çok önemli ancak sevgi, dayanışma, birliktelik çok daha önemlidir ve kanser hastaları ümitlerini, inançlarını ve güçlerini yitirdikleri zaman; mutlaka sevdiklerinin gözlerinin içerisine baksınlar. İnanın ki ilaç kadar hatta ilaçtan çok daha etkilidir. Ben her olumsuzluğa kapıldığımda, çocuklarımın gözlerinin içine baktım."

-"'Erken teşhis hayat kurtarır' slogandan ibaret değil"

En büyük şansının hastalığın erken teşhis edilmesi olduğunu dile getiren Varol, “Birebir ‘Erken Teşhis Hayat Kurtarır’ sloganını yaşayan birisi olarak, gerçekten bir slogandan ibaret olmadığını, hayata tutunmamı sağladığını söyleyebilirim. Rahatsızlığı öğrendikten sonra ilk geldiğim yerlerden biri de Kanser Hastalarına Yardım Derneği olmuştu. Geçmişte de zaten Başkan Raziye Hanım ile tanışıyorduk. İnsanın kendisi gibi, aynı hastalığı yaşayan başka insanların da olduğunu görmesi, onlarla durumunu paylaşması insana çok büyük bir destek oluyor. Yılda 1 ay değil, daha fazla bir süreçte Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne destek olunmalıdır. Gerek İş insanlarımız, gerek kuruluşların yapacağı, kendileri nezdindeki küçük destekler, Derneğe çok büyük destek olacaktır.” dedi.

-Kocaismail

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail de, Ombudsman İlkan Varol’un ziyaret esnasında çok değerli mesajlar verdiğini, özellikle erken teşhis mesajını herkesin alması gerektiğini vurguladı.

Kocaismail, hastalık ne kadar geç teşhis edilirse, hastayı o kadar meşakkatli, o kadar uzun bir sürecin kişiyi beklediğini kaydederek erken teşhiste, küçük cerrahi müdahalelerle sürecin biteceğini anlattı.



Kocaismail, ziyaretinden ötürü Ombudsman İlkan Varol’a teşekkürlerini sundu ve sağlık bereketinde bir hayat diledi.