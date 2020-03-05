Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı’yı kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da gerçekleşen kabulde, Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, 1 Temmuz-31 Aralık 2019 tarihlerini kapsayan 30. dönem raporunu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunarak çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Ombudsman raporunu sundu
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı’yı kabul ederek görüştü.
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