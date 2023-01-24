Ombudsman, Süngü’nün başvurusunu inceledi

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Bülent Süngü isimli vatandaşın Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin mülkiyetinde bulunan 2 adet arazi ve/veya tarlayı icar etme işlemiyle ilgili başvurusunu inceleyerek rapor düzenledi.

Yüksek Yönetim Denetçisi İlkan Varol tarafından yapılan açıklamada, “Dairemize başvuruda bulunan Sayın Bülent Süngü, Girne Kazası, Çamlıbel Köyü’ndeki Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin mülkiyetinde bulunan 2 adet arazi ve/veya tarlayı uzun yıllardır icar etmekte olduğunu bahse konu araziler içerisine çeşitli meyve ağaçları yetiştirdiğini beyan ederek konu arazilerin kira süresi bitiminde kiralanması için Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne dilekçe vermek suretiyle başvuru yaptığını fakat yanıt alamadığını ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin açık artırma yolu ile tekrardan icar etme işlemi başlattığını hâlbuki bölgede bulunan Kıbrıs Vakıflar İdaresi mülklerinin eski sahiplerine açık artırma yapılmadan icar edildiğini, tekrar icar etmek için ödemesi gerekenin üzerinde yapması gerektiğini, konu araziler içerisine yaptığı yatırımların göz ardı edildiğini iddia ederek Dairemizden soruşturma talep etmiştir” denildi.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelendiği belirtilen başvuru ile ilgili rapor ise şöyle:

“Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından Dairemize gönderilen cevap yazısında Sayın Bülent Süngü şikayetini Yüksek İdare Mahkemesi nezdinde YİM:74/2021 sayılı Dava olarak dosyaladığını beyan edilmiştir.

Yaptığımız soruşturmalar ve incelemelere istinaden Dairemizin yürütmekte olduğu soruşturma süresi içerisinde Sayın Bülent Süngü Dairemize başvuruda bulunduğu şikayeti konusunda Yüksek İdare Mahkemesi nezdinde 24 Aralık 2021 tarihinde YİM:74/2021 sayılı Davayı ikame ettiği hususunu öğrenmiş bulunmaktayız.

Bu itibarla KKTC Anayasa’nın 152’inci Maddesinin 1’inci fıkrası ve 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası’nın 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (A) (ç) bendi gereğince soruşturmanın sonlandırılması gerekmektedir.”