Ombudsman Varol: “Herhangi bir kişi veya kurum, kamuya açık alanları görüntülemek amacıyla bilişim sistemleri kuramaz”

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası tahtında kurul kararı olmadan herhangi bir kişi veya kurumun, kamuya açık alanları görüntülemek amacıyla bilişim sistemleri kuramayacağını belirtti.

Varol, bu durumun ihlalinin tespiti halinde gerekli yasal işlemin polis tarafından başlatılması gerektiğini kaydetti.

Ombudsman İlkan Varol, Radiye Oday isimli şahsın, 21 Haziran 2021 tarihinde daireye yaptığı başvuruda, komşusu Ömer Akkanat’ın taktığı güvenlik kameralarının, “evini gözetlediğini” iddia ederek, konunun daire tarafından soruşturulmasını talep ettiğini belirtti.

Varol, yapılan başvuru üzerine konunun “38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası” kuralları çerçevesinde incelendiğini ve rapor hazırlandığını kaydetti. Söz konusu rapor şöyle:

“Sayın Radiye Oday 23 Haziran 2021 tarihinde Dairemize yaptığı başvuruda Yaşar Rahmioğlu Sokak Numara 6 Ağırdağ adresinde ikamet ettiğini, komşusu Sayın Ömer Akkanat’ın ikametgahında kurulan bir kamera sisteminin olduğunu ve bu sistem ile evinin gözetlendiğini iddialarının soruşturulması maksadıyla KKTC Başbakanlığı Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu ile Girne Polis Müdürlüğünden konuyla ilgili gerekli bilgiler talep edilmiştir.

KKTC Başbakanlığı Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu Başkanlığından 13 Eylül 2021 tarih ve BBK.0.08-281/05-21/E.3299 ve 2 Aralık 2022 tarih ve BBK.0.08-281/05-22E.5058 sayılı cevaben gelen yazılarda Sayın Radiye Oday’ın başvurusuna konu olan, komşusu Sayın Ömer Akkanat’ın evine kurduğu güvenlik kamera sistemleri hakkında 12 Ağustos 2021 ve 30 Haziran 2022 tarihli iki adet kurul kararının olduğunu Sayın Ömer Akkanat’ın kamera görüntülerinin karşı tarafı görüntülemesi ve/veya kamuya açık alanlar dışındaki yerleri görüntülemesi nedeniyle her iki başvurusunun da reddedildiğini, tüm kamera açılarının düzeltilerek net görüntülerle ve kamuya açık alan dışındaki alanları görüntülemeyecek şekilde düzenlenerek tekrar başvurulması gerektiği hususunda karar verildiği belirtilmiştir.

KKTC Polis Genel Müdürlüğünden 22 Kasım 2021 tarih ve 03/1-1-21-3133 sayılı gelen cevaben yazıda, Sayın Radiye Oday’ın eşi Sayın Salih Oday’ın Boğaz Polis karakoluna giderek komşusu olan Sayın Ömer Akkanat’ın ikametgahı etrafına monte ettiği kameralardan bir tanesinin kendisine ait ikametgaha doğru monte edildiğini, konu kameranın kendisine ait ikametgahın giriş-çıkış ve bahçe kısmını çekmesinden rahatsız olduğunu bildirdiğini ve şikayetçi olduğunu, aynı gün Sayın Ömer Akkanat’ın Boğaz Polis Karakoluna celp edildiğini yapılan soruşturmada ikametgahında beslediği köpek ve kediler ile ilgili sorun yaşadığını, kedilerden bir tanesinin evinin karşısındaki arazide çöp poşeti içerisinde ölü olarak bulunduğunu bundan dolayı tedbir amaçlı iki adet kamerayı evinin ön ve yan kısmına monte ettiğini ancak kameralara bağlı bir kayıt cihazının bulunmadığını sadece görüntü amaçlı kameraların takıldığını, aynı gün Boğaz Polis karakolunda görevli polis memurları tarafından olay yeri ziyaret edilerek evin güney ve doğu kısmında takılı iki adet kameranın olduğunu konu ikametgahın içerisinde yapılan incelemede ise kameralara bağlı herhangi bir kayıt cihazının bulunmadığının tespit edildiğini mesele ile ilgili olarak Sayın Ömer Akkanat‘a takmış olduğu kameraları çıkarması gerektiği, kamera takma niyeti varsa yetkili makamlara başvurarak izin kurulundan izin ve onay aldıktan sonra ikametgahına kamera takabileceği izah edildiğini sonuç olarak Sayın Ömer Akkanat’ın evine takmış olduğu kameraları korkutma amacı ile taktığı, kameraların çalışmadığı, kayıt yapmadığı ve kameralara bağlı herhangi bir kayıt cihazının da bulunmadığının tespit edildiğini belirtmiştir.

31/2018 sayılı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası’nın amacı, gelişen teknoloji ile birlikte bilişim sistemlerini kullanarak kamu yararı için kamuya açık alanlarda suçun önlenmesini, güvenliğin sağlanmasını ve korunmasını, yasalara aykırı eylem ve davranışta bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, suçların tespitini, suçla ilgili delillerin elde edilmesini, trafik güvenliği ve kontrolünü sağlamayı amaçlamaktadır.

31/2018 sayılı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası’nın 9’uncu maddesinde Kurul Kararı olmadan Bilişim Sistemi Kurulamaması düzenlenmiştir.

Madde 9. Bu Yasanın 5’inci maddesi uyarınca oluşturulan Kurulun kararı olmadan, herhangi bir kişi veya kurum, kamuya açık alanları görüntülemek amacıyla bilişim sistemleri kuramaz.

31/2018 sayılı Kent Güvenlik Yönetim sistemi Yasası’nın 16’ıncı maddesi altında yapılan tüzüğün ikinci kısmının 5’inci maddesinde Kamusal Alanların Kriterleri ve Özellikleri belirtilmiştir.

Sayın Ömer Akkanat’ın ikametgahı içerisine bir güvenlik kamera sistemi kurduğu, bu kurduğu sistem için iki kez Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri Kuruluna başvurduğu, bu başvurularının 12 Ağustos 2021 ve 30 Haziran 2022 tarihlerinde kamera açılarının konutların kamuya açık alanların dışındaki yerleri görmesi sebebiyle Kent Güvenlik Yönetim sistemi Kurulu tarafından reddedildiği, tüm kamera açılarının düzeltilerek net görüntülerle ve kamuya açık alan dışındaki alanları görüntülemeyecek şekilde düzenlenerek tekrar başvurulması gerektiği şeklinde karar alındığı tespit edilmiştir.

Polis Genel Müdürlüğünün 22 Kasım 2022 tarihli yazısında Sayın Ömer Akkanat’ın takmış olduğu kameralara bağlı herhangi bir kayıt cihazının olmadığı, kameraların korkutma amacı ile takıldığı, kameraların çalışmadığı, kayıt yapmadığı ve kameraları sökmesi gerektiği, takma niyeti olması halinde yetkili makamlardan izin alındıktan sonra takabileceği yönünde uyarıldığı tespit edilmiştir.

Sayın Ömer Akkanat’ın ikametgahına kurduğu güvenlik sistemiyle ilgili Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Kurulundan izin almadığı ve/veya yapmış olduğu başvurularının reddedildiği görülmektedir. 31/2018 sayılı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası’nın 9’uncu maddesi tahtında kurul kararı olmadan, herhangi bir kişi veya kurum, kamuya açık alanları görüntülemek amacıyla bilişim sistemleri kuramaz.

İdarenin Sayın Radiya Oday’ın başvurusu hakkında herhangi bir ihmali veya hatası bulunmamaktadır. İdare 31/2018 sayılı Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi Yasası ve bahse konu yasanın 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasında belirtilen görev, yetki ve sorumluluk çerçevesinde Sayın Ömer Akkanat’ın kamera sistemi kurulum başvurusunu yasanın aradığı kriterleri sağlamadığı cihetle reddetmiştir. Bu durumun ihlalinin tespiti halinde gerekli yasal işlemin polis tarafından başlatılması gerekmektedir.”