Ombudsman Varol, İyi İdare Yasası’nın gereklerine işaret etti

Yüksek Yönetim Denetçiliğine yapılan başvuruların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşan Ombudsman İlkan Varol, İyi İdare Yasası gereğince idareye yapılan başvurular karşılığında alındı belgesi verilmesi ve yapılan dilekçelere en geç bir ay içinde yanıt verilmesi gerekliliğine işaret etti.
“İdarenin, kişilerin yasal mevzuata uygun bir biçimde yapılmış olan dilekçelere KKTC Anayasası’nın 76’ncı maddesi ve 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesi kuralları tahtında her başvuru için üzerinde tarih bulunan bir alındı belgesi vermesi ve en geç bir ay içerisinde gerekçeli ve yazılı olarak cevap vermesi gerekmektedir. Sayın Derya Atamer süresi içinde kendisine cevap verilmediği şikâyet konusu hakkında Yetkili Mahkemeye başvurabilir” denilen açıklamada, buna uymayan Alsancak Belediyesi Başkanlığı’nın hatalı davrandığı ifade edildi.