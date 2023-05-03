Ombudsman, yasaklı göçmenin KKTC’ye alınmaması ile ilgili başvuru hakkındaki raporu yayımladı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Yüksel Coşkun’un, 2010 yılında evlendiği, 2009 yılında işlediği ve 1 yıl mahkumiyet aldığı bir suç nedeniyle yasaklı göçmen ilan edilerek, KKTC’ye girişi yasak olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Memet Coşkun’un “yasağının kaldırılmaması” nedeniyle yaptığı başvuruyu soruşturarak, raporu yayımladı.

Ombudsman İlkan Varol tarafından basınla da paylaşılan konuyla ilgili soruşturma raporunda, Yüksel Coşkun’un, eşi Memet Coşkun hakkında 2009 yılında tutuklama-ihraç emri düzenlendiğini ve yasaklı göçmen ilan edilerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişinin yasaklandığını, konu tutuklama-ihraç emrinin kaldırılması için İçişleri Bakanlığına müracaat ettiğini ancak talebinin kabul edilmediğini iddia ederek, konunun soruşturulması için Yüksek Yönetim Daiesi’ne başvurduğu belirtildi.

Raporda, “Sayın Yüksel Coşkun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olup, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Sayın Memet Coşkun ile 31 Mart 2010 tarihinde evlenmiştir. Konu şahıs üç çocuğu olduğunu, çocuklarından iki tanesi ve eşiyle birlikte Türkiye’de yaşadıklarını, diğer çocuğunun annesiyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşadığını, burada üniversiteye başladığını ancak annesinin vefatından sonra tüm ailenin bir arada yaşayabilmesi için KKTC’ye dönmek istediklerini belirtmiştir. Ancak raporumuzu tamamlama aşamasında 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de Adıyaman merkezli bir deprem meydana gelmiştir. Bu depremde Sayın Yüksel Coşkun ve eşinin Hatay’da ikamet ettikleri evleri yıkılmıştır. Deprem olduğu sırada Sayın Yüksel Coşkun ve çocukları tatil için Kıbrıstaydılar. Hatay’a geri dönmediler. Sayın Memet Coşkun’un Hatay’da bir çadırkentte yaşamakta olduğu tespit edilmiştir.” bilgisine yer verildi.

Memet Coşkun’un ambar açmak vs. suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve hakkında tutuklama-ihraç emri düzenlendiği belirtildi.

Yüksel Coşkun’un İçişleri Bakanlığı’na 11 Eylül 2019 tarihinde yasağın kaldırılmasıyla ilgili dilekçe yaptığı, dönemin İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürünün şahsın işlediği suç ve aldığı mahkumiyet göz önünde bulundurularak İçişleri Bakanlığının tutuklama ihraç emrinin kaldırılmasının uygun görülmediği yönünde yanıt verdiği belirtildi.

Raporda, “Sayın Memet Coşkun işlediği suçtan dolayı hapis cezasına çarptırılmış ve cezası affedilmemiştir. Fasıl 105’in yasaklı göçmen addedilme için aradığı şartlardan biri olan madde 6(1)(d)’deki şart konu şahıs açısından gerçekleşmiştir. Yasaklı göçmen sayılan bir kişi ile ilgili tutuklama ve sınır dışı etme yönünde karar verme yetkisinin, yasaya göre Muhaceret Dairesi Müdürüne ait olduğu ve Muhaceret Dairesi Müdürünün de bu yetkisini Sayın Memet Coşkun’u sınır dışı etme yönünde kullandığı anlaşılmaktadır.” denildi.

Raporun sonuç bölümünde de “Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasasının 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu yasaklı bir göçmenin KKTC’ye girişinde belli süreler ve amaçlar için süreli olarak bu yetkisini kullanabilir. Halbuki Sayın Yüksel Coşkun artık yaşamını KKTC’de sürdürmek istediğini belirtmektedir. Yukarıda belirtilen yasal düzenlemeden dolayı böyle bir izin verilmesi yasal olarak mümkün olmadığından idarenin bu hususta hatalı davrandığı söylenemez.” hükmü yer aldı.