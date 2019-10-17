"Ombudsman’ın Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin önceki dönemdeki faaliyetlerini içeren raporunu incelemeye aldık"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ombudsman’ın Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin önceki dönemdeki faaliyetlerini içeren raporunu incelemeye aldıklarını, en geç hafta başı kamuoyuna bilgi vereceğini açıkladı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklaamyı yaptı:

“Ombudsman tarafından Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin Bakanlığımıza bağlanmadan önceki dönemde yaptığı faaliyetleri konu alan raporunu incelemeye almış bulunuyoruz.

Burada yer alan bulgular çerçevesinde kısa süre sonra gerekli açıklamayı yaparak adımları da atacağız. Evet iddialar benim görevi devralmamdan önceki döneme aittir ancak bunların üzerine gidip gereğini yapmak da halka karşı sorumluluğumdur. En geç hafta başına bu konuda kamuoyuna bilgi vereceğim.