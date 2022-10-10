OMO ve KEMA’dan çöp alanları ve ağaç kaybı konusunda uyarı.

Orman Mühendisleri Odası (OMO) ile Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (KEMA), çöp alanlarında çıkan yangınların tehlikeleri ve ağaçlandırma çalışmalarına düzeyi konusunda uyarıda bulundu.

OMO ve KEMA tarafından yapılan ortak açıklamada, son zamanlarda çöplüklerde çıkan yangınlara işaret edilerek ülkede katı atıkların yönetimi konusunda bir planın uygulanmadığı, Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Alanını da dahil çöplük alanlarının kaderine terk edildiği ileri sürüldü.

İki örgüt, Dikmen çöplüğünün kapatılmasıyla ve Güngör’de düzenli katı atık depolama alanı oluşturulduğu ancak artık Güngör’ün vahşi çöplük yöntemi ile çalıştırıldığını, Güngör’deki alanın, katı atıkların toprak altına gömülmesi ile çok kısa süre içerisinde ikinci bir Dikmen çöplüğü faciası oluşturacağı uyarısında bulunuldu.

-Orman yangınları

Ağaçlandırma çalışmalarının sembolik rakamlara düştüğü, bir yıldaki ağaçlandırma çalışmalarının kaybedilen ağaç servetini karşılayamayacak seviyeye düştüğü iddia edilen açıklamada, “Son 5 yılda yangınlar ile kaybedilen orman alanlarının yerine ağaçlandırma yapılamadığını görmekteyiz. Orman Dairesi’nin personel durumu ve fiziki altyapısı yetersiz duruma gelmiştir. Gereken önemin verilmemesi sonucu, küresel ısınma tehditleri sonucu çölleşme ile karşı karşıya olduğumuzu hatırlatmak isteriz” denildi.

Açıklamada yanan ormanlık alanlar ile ağaçlandırılan ormanlık alanlarla ilgili şu bilgi verildi:

2017’de 39 hektar (Hektar-ha:10,000 metrekare) alan yangından zarar görürken, 12 hektar ağaçlandırıldı, 2018’de 308 hektar zarar görürken 5 hektar ağaçlandırıldı, 2019’da 22 hektar zarar görürken hiçbir ağaçlandırma yapılmadı. 2020’de 2071 hektar zarar görürken 26 hektar ağaçlandırıldı, 2021’de de 71 hektar zarar görürken 68 hektar ağaçlandırıldı.