‘Onbeş Kasım’ Kıbrıs Üniversitesi akademik yılı bugün açılıyor

“Onbeş Kasım” Kıbrıs Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı bugün açılıyor.
TBMM eski Başkanı ve Eski Başbakan, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın açılış dolayısıyla üniversitede açılış dersini vermesi bekleniyor.
Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi’nin 2019-2020 akademik yılı açılışı saat 15:00’te gerçekleşecek.
Tören saygı duruşu İstiklal Marşının okunması ve açılış filmi ile başlayacak.
Mini konserin ardından konuşmalar yapılacak.
Rektör Profesör Dr. Mehmet Bülent Uluğ ve Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci’nin konuşmalarının ardından ilk ders verilecek. İlk dersin konusu “15 Kasım 1983 Cumhuriyetin ilanından günümüzde medya ve iletişim” olacak