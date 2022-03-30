Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi ile Hür-iş arasında eğitim protokolü imzalandı

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi ile KKTC HÜR-İŞ Federasyonuarasında eğitim protokolü imzalandı.

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörlük ofisinde imzalanan anlaşmada HÜR-İŞ Federasyonuna bağlı 6 sendikanın üyelerine sağlanacak eğitim faydasına değinildi. Protokol imza töreni sırasında Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Genel sekreteri Dr. Cansu Meryem Birinci de hazır bulundu. İmzalanan sözleşmede Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi ile HÜR-İŞ Federasyonuarasında toplum insanımıza eğitim faydasının sağlanmasına yönelik çalışmalar olması temel hedeflerimizdendir ifadesinde buluşan Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remziye Terkan ve HÜR-İŞ Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Ali Yeltekin,amaç, insanımıza eğitimkatkısı sunmak, bakış açılarını geliştirmek-güçlendirmek, ileriye yönelik vizyon açısı sağlamak ve geleceklerine yönelik daha sağlam adımlar atabilmelerinde katkı sağlamaktırdüşüncesinde birleştiler.

HÜR-İŞ Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, “Eğitim ve yüksek öğrenim bizler için önemlidir,OKKÜ de bu konuda hassas bir yaklaşım göstermiştir. Çalışanlarımızı motive etmek ve geleceklerine yönelik hedeflerinde netlik kazandırmak bizleri mutlu eder. Gerçekleştirilen eğitim protokolü iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun" diyerek böyle bir eğitim olanağı yarattıkları için çalışanlar adına Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi yönetimineteşekkür etti.

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remziye Terkan, “HÜR-İŞ Federasyonu ile ikinci kez eğitim protokolü imzalamaktan duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek isterim. Hür-İş Federasyonunun eğitim konusundaki hassasiyetini ve Genel Sekreteri sayın Ali Yeltekin’in bu yöndeki çalışmalarını takdir ediyoruz. Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi olarak, halkın üniversitesi olarak çalışanımıza yönelik eğitim fırsatları yaratmak hassasiyetlerimiz içindedir. Üniversitemiz adına böyle güzel bir adım attığımız için de mutlu ve gururluyum. HÜR-İŞ Federasyonuna da eğitim alanındaki hassasiyetleri için ayrıca teşekkür ederiz. “Anlaşmamız hayırlı, uğurlu olsun.”temennisinde bulunarak sözlerine son verdi.