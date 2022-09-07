Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi ile Hür-İş arasında protokol

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi ile KKTC HÜR-İŞ Federasyonu arasında eğitim protokolü imzalandı.

Rektörlük ofisinde imzalanan anlaşmada HÜR-İŞ Federasyonuna bağlı 6 sendikanın üyelerine sağlanacak eğitim faydasına değinildi. Protokol imza töreni sırasında Genel sekreter Dr. Cansu Meryem Birinci de hazır bulundu. İmzalanan sözleşmede OKKÜ ile HÜR-İŞ Federasyonu arasında toplum insanımıza eğitim faydasının sağlanmasına yönelik çalışmalar olması temel hedeflerimizdendir ifadesinde buluşan Rektör Prof. Dr. Remziye Terkan ve HÜR-İŞ Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Ali Yeltekin, amaç, insanımıza eğitim katkısı sunmak, bakış açılarını geliştirmek-güçlendirmek, ileriye yönelik vizyon açısı sağlamak ve geleceklerine yönelik daha sağlam adımlar atabilmelerinde katkı sağlamaktır düşüncesinde birleştiler.

HÜR-İŞ Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, “Eğitim ve yüksek öğrenim bizler için önemlidir, OKKÜ de bu konuda bizlere üç yıldır hassas bir yaklaşım göstermektedir. Çalışanlarımızı motive etmek ve geleceklerine yönelik hedeflerinde netlik kazandırmak bizleri mutlu eder. Günümüz şartlarında böyle güzel bir olanakla bu fırsatı OKKÜ’den almak ve çalışanımızı motive etmek görevimizdir. Gerçekleştirilen eğitim protokolü iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun" diyerek böyle bir eğitim olanağı yarattıkları için çalışanlar adına Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi yönetimine teşekkür etti.

Terkan, “HÜR-İŞ Federasyonu ile üçüncü kez eğitim protokolü imzalamaktan duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek isterim. Hür-İş Federasyonunun eğitim konusundaki hassasiyetini ve Genel Sekreteri sayın Ali Yeltekin’in bu yöndeki çalışmalarını takdir ediyoruz. Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi olarak, halkımızın üniversitesi olarak çalışanımıza yönelik eğitim fırsatları yaratmak hassasiyetlerimiz içindedir. İnsanımıza bu anlamda katkı sağlamak ve şartların giderek zorlaştığı bir dönemde geleceğe yönelik insanımızın kalkınması ve daha dirençli yarınları yakalaması anlamında, Üniversitemiz adına böyle güzel bir adım attığımız için de mutlu ve gururluyum. HÜR-İŞ Federasyonuna da eğitim alanındaki hassasiyetleri ve eğitim konusundaki teşvikleri için ayrıca teşekkür ederiz. “Anlaşmamız hayırlı, uğurlu olsun.” temennisinde bulunarak sözlerine son verdi.