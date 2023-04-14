Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesinde ÜAKK toplantısı gerçekleşti

13 Nisan 2023 tarihinde (Perşembe) saat 11:00’de Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Evsahipliğinde gerçekleşen Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu (ÜAKK) toplantısı Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi "Meral Tekin Birinci Toplantı Salonu”nda: Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu (ÜAKK) üyelerinin katılımı ile gerçekleşti. Gündemde olan Prof. Dr. Mehmet Hasgü1er'in görev süresinin 7 Şubat 2023 tarihinde bitmesi nedeni ile YÖDAK Üyeliğine ÜAKK'dan seçilecek üyenin belirlenmesi sürecinin başlatılması ile YÖDAK'a seçilecek üye için yapılan başvuruların, onaylanması ve seçimin yapılması için tarih belirlenmesi ve Doktora Denklik Komisyonunun yeniden oluşturulması konuları detaylı olarak görüşüldü.