Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesinden Denktaş'ın kabrine ziyaret



Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi , ismini aldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruluşunun mimarı, kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın kabrini ziyaret etti.



Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi’ni temsilen başta Rektör Prof. Dr. Remziye Terkan olmak üzere, idari ve akademik kadro öğretim görevlilerinden oluşan bir ekiple kurucu Cumhurbaşkanının aramızdan ayrılışının 11. yılında kabri başında anma töreni gerçekleştirildi.Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası Üniversite Rektörü Prof. Dr. Remziye Terkan kısa bir konuşma yaptı. Terkan, özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın mimarı kurucu Cumhurbaşkanımız merhum Rauf Dentaş bizim toplumsal değerimizdir ve bu değeri gelecek nesillere aktarmak bizlerin asli görevidir dedi.Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi’ni temsilen ziyarete katılan ekibin kabir girişinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ı selamlamaları ile tören son buldu.