"Öncelik, çökme tehlikesi olan onlarca kamu okuludur"

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, KKTC’de alt yapı eksikliği nedeniyle çökme tehlikesi olan onlarca kamu okulu olduğunu belirterek, devletin önceliğinin insan hayatını tehdit eden bu binaların tadilatı olması gerektiğini kaydetti.

Gürcafer yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde 150 civarında kamu okulu olduğunu, 35 bin civarında öğrencinin eğitim aldığı bu okulların çoğunluğunun alt yapılarının geliştirilerek, deprem yönetmeliğine göre güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

KTİMB Başkanı Gürcafer, vatandaşın her gün hizmet almak için gittiği kamu binalarının birçoğunun da benzer durumda olduğuna dikkat çekti.

“Meclis’te ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda mekan yetersizliğinin söz konusu olmadığını” belirterek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Hamza Ersan Saner’e çağrıda bulunan Gürcafer, “Birilerini zengin etmek için toplumsal ihtiyaçmış gibi gösterilerek gereksiz projelerin üretilmesine seyirci kalmayınız” dedi.



“BİNLERCE CAN RİSK ALTINDA”KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer açıklamasına şöyle devam etti:“Ülke genelinde 150 civarında okulumuz ve o okullarda eğitim alan 35 bin civarında çocuğumuz var. Bu okullarımızın alt yapıları geliştirilmeyi bekliyorlar. En önemlisi deprem yönetmeliğine göre güçlendirme bekliyorlar. Yani olası bir depremde o okullarda okuyan çocuklarımızın hayatları ciddi risk altında.Vatandaşımızın her gün hizmet almak için gittiği kamu binalarımızın birçoğu aynı durumda. Kimi kamu binalarına devlet her yıl milyonlarca lira kira ödemeye devam ediyor. Ne KKTC Meclisi’nde ne Cumhurbaşkanlığı Sarayında mekan yetersizliği söz konusu değildir. Bu toplumun öncelikli çözülmesi gereken sorunları vardır. Birilerini zengin etmek için toplumsal ihtiyaçmış gibi gösterilerek gereksiz projelerin üretilmesine seyirci kalmayınız! Başta Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan olmak üzere yaşanacakların vebali boynunuzda asılı olacak bunu böyle bilin.”