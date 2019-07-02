Önder Gülkan son yolculuğuna uğurlandı

Mutluyaka-Mormenekşe Anayolu üzerinde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazasında hayatını kaybeden Önder Gülkan bugün gözyaşları arasında son yolculluğuna uğurlandı

Herkes tarafından çok sevilen Önder Gülkan bugün ikindi namazına müteakip Mormenekşe Kabristanlığına defnedildi.

Önder Gülkan'ın ani ölümü tüm sevenlerini ve ailesini yasa boğdu.Arkadaşları Önder Gülkan'ın sosyal medya hesabından duygu dolu paylaşımlarda bulunuyor.

Kaza nasıl olmuştu

Bugün, saat 00.30 saddelerinde, Mutluyaka – Mormenekşe Anayolu üzerinde, Mormenekşe’de sakin Önder Gülkan(E-26) yönetimindeki FE 096 plakalı salon araç ile seyrettigi sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan yoldan çıkarak önce tarla kenarında bulunan kaya parçasına çarpıp iki takla attıktan sonra önü doğu istikametine doğru bakar şekilde durmuştur. Araç sürücü olay mahallinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.