”Önerilerimiz dikkate alınmazsa ihalenin ipali için yargıya başvuracağız”

Makine Mühendisleri Odası (MMO); 233/2021 sayılı Kıb-Tek Dizel Santral Majör Bakım Servis Hizmeti ve Yedek Parça Tedariki ihalesinin Kıb-Tek’e zarar vereceği iddiasında bulunarak, uyarıları dikkate alınmadığı takdirde iptali için yargıya başvuracağını açıkladı.

Oda Başkanı Ayer Yarkıner Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, ihaleyi ”peşkeş ihalesi” olarak nitelendirerek, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yarkıner açıklamasında, “Sayın Bakan’ımızın görevi ile ilgili en üst seviyede başarılı olması, mesleğimize saygı duyarak önerilerimizi memleket için dikkate almaları en büyük arzumuzdu.” ifadeleri yer aldı.

“YAKIT TAHLİLİ SÜRECİ DEVLET OLGUSUNA YAKIŞMADI”

Yakıt tahlili sürecinin devlet olgusuna yakışmadığını belirten Yarkıner, “ Neden halen daha ülkemizde yağ ve yakıt analizi yapabilecek bir laboratuvarın olmadığının hiçbir geçerli nedeni yoktur. Bu da basit bir ihmal değildir. Tahlil sonuçları beklendiği sürelerde gemi firmasına ödenen meblağların da açıklanmasında fayda var. Kıb-Tek önemine yakışır bir şekilde yönetilmelidir” dedi.

Bakan Arıklı’nın; daha önceki dönemin eleştirilmediği, enjektör arızasının bedelinin 450 bin euro olmadığı ve arızanın yakıt kaynaklı olmadığı konusunda yaptığı açıklamaların doğru olmadığını iddia eden Yarkıner, son 10 gün içerisinde makinalarda meydana gelen 50’nin üzerindeki enjektör arızasının, Makina Mühendisleri Odasınca yakıt kaynaklı bir arıza olarak değerlendirildiğini kaydetti.

“233 / 2021 SAYILI İHALE YASAYA AYKIRI”

Arıklı’nın Kıb-Tek’e e yakıt tedariki için ihale yasasını değiştirmeye çalıştığını ileri süren Yarkıner, 233 / 2021 sayılı ihalenin yasaya aykırı olduğunu savundu.

Yarkıner, ihalenin Kıb-Tek ihtiyaçlarına uygun olmadığını, yüksek maliyetli olduğunu da ekledi.

Yarkıner, “Bu ihale Kıbrıs Türk halkını ciddiye almayan, makina mühendisliği sorumluluğundan yoksun bir ihaledir. Eğer bilerek hazırlanmış ise; zerre kadar vatan sevgisinden yoksun bir vizyon ile hazırlanmıştır. Bu ihaledeki imzası olan mühendisler gerçekten sorumluluklarını yerine getirmişlerse çıkıp açıklamalıdırlar.” dedi.

Yarkıner “Kıb-Tek’teki sorun; yönetememe, şeffaf olmama, sorumlulukların belirlenmemesi, teknik ihtiyaçların doğru süreçlerle karşılanmaması ve tüketilmemesidir ve her gelenin gideni aratması zafiyetleridir ve eğer siz Sayın Bakan’ım bu şartnamedeki maddeleri okuyup teyit etmediyseniz Kıb-Tek’e yapılan sabotajın aynısı size ve ekibinize de yapılmış demektir. Eğer, bu sözde ihale dokümanındaki kapsamdan haberdar iseniz ve onay vermişseniz gerçekten çok üzülürüz.” diye devam etti.

Yarkıner, ihale şartnamesini imzalayanlara 17 maddelik soru yönelterek “Ya cevaplayınız ya da imzanızı geri çekiniz.”çağrısı yaptı.

Yarkıner, söz konusu ihale Wartsila isimli firmanın hazırladığı dokümanlara göre yapılmamış ise, hazırlayanlar içerisinde Wartsila’ya avantaj sağlamak için görevini suistimal eden kişiler olduğunu da öne sürdü.

Yarkıner,”233 / 2021 sayılı ihale rekabetçi değildir, bir firmaya (Wartsila) avantaj sağlayacaktır. Bu firma ihaleye katılsa da katılmasa da haksız rant sağlamış olacaktır“ dedi.

“NEDEN TAŞERONA İHTİYAÇ DUYULUYOR?”

Tedarik edilecek tüm malzemenin kabul kriterinin neden Wartsila’nın teyidine bağlı olduğunu soran Yarkıner, “Makinaların periyodik bakımını yapabilecek 1 makine mühendisi ve 5 teknisyen KIB-Tek’te yok mu? Var ve yapabilirler. Neden taşeron firmanın ihtiyaç duyacağı özel aletleri, kaldırma araçlarını, tükettim malzemelerini Kıb-Tek verecek? Bu teknik teçhizat Kıb-Tek’te olduğuna göre, mühendis ve teknisyen de olduğuna göre neden taşerona ihtiyaç duyuluyor?” diye sordu.



Yarkıner, ihale özel şartlarının maddeleri ile teknik şartname ve tedarik edilecek malzeme cins ve miktarının neden uygun olmadığını da sordu.