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Onkoloji Bölümüne bağış

Onkoloji Bölümüne bağış
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Girne Ada Lions Kulübü Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümüne, 7 pulse oksimetre ( nabız oksijen ölçer) ve 2 ısı ölçer bağışında bulundu.
Esen Yalın Aktoprak başkanlığındaki Girne Ada Lions Kulübü yönetim kurulu üyeleri bağışı Dr. Burhan Nalbantoğlu Onkoloji Bölümüne yapılan ziyaret sırasında Onkoloji Bölümü Şefi Dr. Özlem Gürkut’a teslim etti.

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