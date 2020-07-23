“Önlem alınmaz, gerçek denetim yapılmazsa, toplumu daha kötü günler bekliyor”

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, kadastro konusunda ada çapında rahatsızlık olduğunu, bu konunun tekrar ele alınması gerektiğini söyleyerek, uydudan yapılan hesaplamaların pratikte karmaşa yarattığını, iç barışın da bozulması riski bulunduğunu ifade etti.

Angolemli, salgına ilişkin büyük bir tedirginlik yaşanmakta olduğunu, vakaların arttığını söyleyerek, Sağlık Bakanlığı’nın tedirginliği giderecek açıklamalar yapması gerektiğini belirtti.

Milletvekillerinin, halkın, sağlıkçıların, hazır olunmadığını söylediğini, buna rağmen kapıların açıldığını belirten Angolemli, hükümetin gazinolara teslim olduğu görüşünün hakim olduğunu savundu.

“ÖNLEM ALINMAZ, GERÇEK DENETİM YAPILMAZSA, TOPLUMU DAHA KÖTÜ GÜNLER BEKLİYOR”

Önlem alınmazsa, gerçek denetim yapılmazsa, daha kötü günlerin toplumu beklediğini kaydeden Angolemli, “Pandemi hastanesi ve hazırlıkların tamamlanması konusu 6 aydan beri konuşuluyor. Peki ne yapıldı?” diye sordu.

Eksiklikler giderilemediyse açılma kararının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine işaret eden Angolemli, gazinolardan yerli halkın evlerine davetiye gönderildiğini, göz göre göre yasanın çiğnendiğini savundu.

“HÜKÜMET YOKTUR. BUGÜNKÜ OTURUMU YAPMANIN KIYMETİ DE YOKTUR”

“Muhalefet soru soracak, halkın sorularını Meclis’e getirecek, ama hükümet yoktur ve bugünkü oturumu yapmanın kıymeti de yoktur” dedi .

Bu noktada muhalefet milletvekilleri oturumu terk etti.