Önümüzdeki 3 ay yağış az olacak

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, sonbaharın kurak geçeceğini, yağışlarınsa geç geleceğini belirterek, üreticiye bu yılın bereketli geçeceğine dair müjde veremeyeceğini söyledi.

Buran, “Yazın ve kurak geçecek sonbaharın ardından gelecek yağmurlar bereketli bir üretim sezonu için yeterli olmayacak. Üreticinin masraflarını zar zor karşılayacağını düşünüyorum” dedi.

Yeni yılda beklenen yağışların mevsim normalleri civarında olacağını ancak geç yağmurlar nedeniyle ürünlerin gelişemeden olgunluk aşamasına geçeceğini ifade eden Buran, rekoltede bu nedenle düşüş yaşanacağına dair öngörüsü olduğunu belirtti.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sonbahar ve kış mevsimlerinde beklenen hava durumuyla ilgili sorularını yanıtlayan Buran, “Soğuk bir sonbahar, sert bir kış beklemiyoruz” dedi.

SICAKLIKLARDA REKOR KIRILDI… METEOROLOJİK OLAYLARIN ŞİDDETİ VE SIKLIĞI ARTACAK

Kıbrıs’ın küresel ısınmadan ve iklim değişikliğinden en çok etkilenen bölge olan Akdeniz Havzası’nda yer aldığını kaydeden Buran, 2015’ten itibaren ortalama sıcaklıkların her yıl yaklaşık bir derece daha yükseldiğini, sıcaklıklarda rekor kırıldığını ifade etti.

Buran, “Bundan sonraki dönemde kuraklığın ve olağanüstü meteorolojik olayların şiddetinde ve sıklığında artış olacağını söyleyebiliriz” dedi

“ÖNÜMÜZDEKİ 3 AY YAĞIŞ AZ, HAVA SICAK OLACAK”

Bu ay KKTC’de metrekareye 8,7 kilogram yağış düştüğünü ve bu yağışın normallerin üzerinde olduğunu belirten Buran, Eylül sonuna kadar sıcaklıkların mevsim normalleri civarında veya iki üç derece üzerinde olacağını, ay sonuna kadar da yağış beklemediklerini söyledi.

Bu sonbahar ve kışla ilgili meteorolojik tahminleri de aktaran Buran, “Ekim, kasım aralık aylarında yağışlar normalin altında, sıcaklıklarsa normallerin üzerinde seyredecek” dedi.

Ocak, şubat, mart aylarında normalleri civarında ve altında yağış beklendiğini belirten Raif İlker Buran, bu aylarda da sıcaklıkların normallerin üzerinde olacağını açıkladı.

“METEOROLOJİK TAHMİNLERDE YANILMADIK”

Geride bıraktığımız üretim sezonunu da değerlendiren Buran, 2020-2021 sezonunun bölgesel bazda kurak ve yarı kurak geçeceği yönündeki meteorolojik tahminlerde yanılmadıklarını ifade etti.

AĞUSTOS’TA TERMOMETRELER 45 DERECEYİ GÖSTERDİ

Yazla ilgili de değerlendirmede bulunan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, bu yıl sıcaklıkların mevsim normallerinin çok da üzerine çıkmadığını ifade etti.

Kaydedilen en yüksek sıcaklıklarla ilgili bilgileri de paylaşan Buran, termometrelerin Mayıs ayında Lefkoşa’da 38,4’ü, Haziran’da Güzelyurt’ta 42,6’yı, Temmuz’da Türkeli’de 43,5’i, Ağustos’ta Türkeli’de 45 dereceyi gösterdiğini, bu sıcaklıkların 1991 ile 2020 yılları arasında kaydedilen en yüksek sıcaklıkların altında kaldığını söyledi.

“TOZDAN ETKİLENİYORUZ”

Toz konusunda da açıklama yapan, “Geçmiş yıllara göre taşınımlar daha fazla mı oluyor?” sorusunu yanıtlayan Buran, “Evet toz taşınımları daha fazla, tozdan etkileniyoruz. Bunun en önemli sebebi küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle birlikte çölleşen alanlardaki artış…” dedi.

Buran, Meteoroloji Dairesi’nin toz konusuna önem verdiğini, bu konuda sürekli uyarı yayınladığını da anımsattı.

2020’de tozun ülkede 29 gün etkili olduğunu ifade eden Buran, henüz tamamlamadığımız 2021’de ise tozun etkili olduğu gün sayısının 37 olduğunu açıkladı.