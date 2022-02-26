Onur Olguner yazdı...Lefkoşa, Hamitköy, Gönyeli...Belediyeler birleşirse nelere dikkat edilmeli?

Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi Üyesi, yerel seçimlerde Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Aday Adayı mimar Onur Olguner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son günlerin tartışma konusu olan Belediyelerin Birleştirilmesi ile alakalı görüşlerini paylaştı.

Olguner, şunları kaydetti:

"Belediyeleri birleştirme konusu ele alınırken kent ile kasaba/köy ayrımına ciddi derecede önem verilmelidir.

Kasaba grubunda olan Hamitköy ve Gönyeli karşılaştırması, yanlış adım atıldığında sonucunun ne olacağını bize bariz bir şekilde ortaya koyar.

İki bölge de Lefkoşa’nın çepherineki kasaba/köy bölgeleridir, ikisi de değişik dönemlerde konut nüfusu ile banliyöleşmişlerdir, ikisi de konut inşaatlarından ciddi ekonomik gelir elde etmişlerdir ve Lefkoşa merkezin 80 Bin nüfusuyla karşılaştırdığımızda yaklaşık benzer nüfus (5.5bin ile 11bin) sayısına sahiptir.

Bu iki bölgenin en büyük farklılığı birinin kendi belediyesi olması, diğerinin ise Lefkoşa Türk Belediyesine bağlı olmasıdır.

Bu sebeple;

- Gönyeli Belediyesi elde ettiği öz kaynaklarla yollarını kaldırım ve bisiklet yolları ile yapmayı başarırken, Hamitköy sokakları çöken asfalt ve kaldırımsızlık olağan bir durumdur.

- Gönyeli Belediyesi şehrin diğer çepherinde olmasına karşın kanalizasyon altyapsını yapmayı başarmış ve haspolata bağlamıştır. Hamitköy, dibinde arıtma tesisi olduğu halde kanalizasyon konusunda yıllardır muzdariptir.

- Gönyeli Belediyesi öz kaynaklarıyla sosyal aktivite merkezleri ve parklar yaparken, Hamitköy unutulmuştur.

- Gönyeli’de yaşayan belde sakini verdiği vergiyi kendi beldesi için öderken, Hamitköy’de yaşayanların verdiği vergiler sadece Lefkoşa merkeze kullanılmıştır.

Belediyeleri birleştirme kulağa hoş gelen kesin bir çözüm gibi gelse de, merkez ile kırsalı birleştirmek her her zaman kırsalın hizmet almamasına sebep olmuştur. Birleşen kırsal genelde hizmet almadan vergi ödeyen bir bölge haline gelir..

Tek bölge seçim sistemine geçerken hatırlarım, bu adımın tüm siyaseti temizleyeceğine inanmıştık. Bugün ise aynı şekilde yalnızca belediye sayısının azaltılmasının belediyeleri bir hamlede düzelteceğine inanmamız bekleniyor.

Yerel yönetim reformu aklı salim bir şekilde, paydaşlar ve uzmanlar ile birlikte ve en önemlisi devletin yüksek maliyete yerine getirdiği hizmetleri yerel yönetimlere devretmesi ile olmalıdır.

Bunun dışında geriye kalan her adım popülizmdir.

Ve popülizmin sonucu ise bu ülkede ender işleyen kamu kurumlarından belediyeleri çökertmeye mahkumdur."

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2022, 18:08