Organ nakli...Durumu stabil olan kalp alıcısı yoğun bakımda …böbrek alıcıları iyi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu’nda görev yapan hekimler, çocuğunu kaybeden bir ailenin bağış kararıyla 4 kişinin hayata tutunduğunu, organ bağışlarının ivme kaybetmeden devam etmesi gerektiğini belirtti.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde bu sabah düzenlenen basın toplantısında 12 yaşındaki Arda Okur’un bağışlanan organlarının alıcısı, 2’si böbrek, 1’i de kalp, 3 yetişkin hastanın sağlık durumu hakkında bilgi verildi,. Yoğun bakımda olan kalp alıcısının durumunun stabil, böbrek alıcılarının iyi olduğu ifade edildi.

Basın toplantısına, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, organ naklinin gerçekleşmesine katkıda bulunan nefroloji, kalp damar cerrahisi, anestezi, çocuk hastalıkları, kardiyoloji ve göğüs servislerinden uzmanlar ve sağlık çalışanları da katıldı.

Böbrek nakillerini gerçekleştiren Dr. Necmi Bayraktar ile Dr. Ahmet Bindayı ise başka bir operasyonda olduğundan toplantıda bulunamadı.

-Tekgüç

Basın toplantısında ilk sözü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Hakan Tekgüç aldı. 22 Eylül’de üzücü bir trafik kazası meydana geldiğini, yaralanan çocuğun 20 gün yoğun bakımda kaldığını ve uzun bir izlemden sonra beyin ölümünün gerçekleştirdiğine karar verildiğini söyledi.

Tekgüç, ailenin kendi acısını bir kenara koyup, başka insanlara yaşam umudu olmak istediğini, bu vefa sayesinde çok üzücü bir olayın başkalarının sağlığına kavuşmasına neden olduğunu belirtti.

-Behlül

İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Ahmet Behlül, böbrek alıcısı olan iki hastanın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, hastaların idrar çıkışının başladığını, böbrek fonksiyonlarının da neredeyse normal seviyelere kadar indiğini belirtti.

Nakille ilgili sürecin dinamik olduğunu, hastaların sağlık durumunda değişiklikler yaşanabileceğini söyleyen Behlül, şu anki tabloya göre böbrek nakli olan hastaların kısa bir süre sonra taburcu olabileceğini kaydetti.

“Bugün burada bulunmamızın, nakilleri gerçekleştirmemizin en önemli sebebi ailedir… Bize verdiği izindir… En önemli işi onlar yaptı. Biz nakille ilgili başlatılan programı devam ettiriyoruz, zaten bununun için yetiştirildik” diyen Ahmet Behlül, şöyle devam etti:

“Bundan önce kadavradan böbrek nakli gerçekleştirdik. 36 yaşında üretkenliğini ve doğum kabiliyetini kaybeden hasta nakilden sonra doğum yaptı ve çocuğuyla polikliniğimize geldi. Bu yaşadığım en duygusal anlardan biriydi. Bir insana yardım ettiğinizi sanıyorsunuz ama aslında birçok hayata, belki de bir sonraki nesile dokunuyorsunuz. Bunu büyük fotoğraf halinde görmek gerek.”

Behlül, organ bağışlarının ivme kaybetmeden devam etmesinin önemli olduğunu kaydederek, organ naklinin bir ekip işi olduğunu vurguladı.

-Birtan

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Hasan Birtan, durumu stabil olan kalp alıcısının şu an yoğun bakımda olduğunu, belli bir süre daha burada tutulacağını söyledi.

Birtan, alıcının uygun donör bulunamadığından yaklaşık 7 yıldır ileri derece kalp yetmezliği nedeniyle yapay kalple yaşadığına işaret ederek, 7 yılın uzun bir süre olduğunu söyledi.

Organları bağışlanan Arda Okur’a rahmet, ailesine sabır dileyen Hasan Birtan, bu kararı vermenin bir aile için hiç de kolay olmadığını ifade etti.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 2019’dan beri kalp nakli yapıldığını, bunun 4’üncü kalp nakli olduğunu belirten Birtan, nakil ameliyatlarının ekip ve ekipmanları güçlü hastanelerde yapılabildiğine dikkat çekti.

Birtan, nakillerin yapılmasında destek veren Antalya Akdeniz Hastanesi’nden Prof. Ömer Bayezid, Prof.Dr.Cengiz Türkay’a teşekkür ederek, “Onların sayesinde bu başarılı ameliyatlara imza atabiliyoruz” dedi.

Dr. Hasan Birtan, organ bağışları sürdüğü sürece KKTC’de yaşayan hastaların başka ülkelerde şifa aramasına gerek kalmayacağını söyledi.