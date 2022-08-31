“Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı” Komite’de görüşülmeye devam ediyor

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün toplanarak “Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı”nı görüşmeye devam etti. Komite, Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerine bir sonraki toplantısında devam edecek.

Meclisten yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında saat 10:00’da toplandı.

Komite, gündeminde bulunduğu üzere “Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşmesine devam etti. Komite’nin, söz konusu yasa tasarısı üzerindeki görüşmelerine bir sonraki toplantısında devam edeceği belirtildi.

Komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yanı sıra, Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak görüş ve önerilerini komiteye aktardılar.

Canaltay başkanlığındaki bugünkü komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, Komite üyesi UBP milletvekilleri Hüseyin Çavuş ve Hasan Küçük ile Komite üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.