Örgütler: “İflası bir kader olarak kabul etmeyeceğiz”

Bazı sivil toplum örgütleri, ivedilikle Faiz Yasası’nın hazırlanıp Meclis’ten geçirilmesini talep ederek, “İflası bir kader olarak kabul etmeyeceğiz” dedi.

Örgütler, “devlete ve bankalara olan tüm borçların ve taahhütlerin, cezasız ve faizsiz olarak salgının sona ermesinden ve ekonominin çarklarının dönmeye başlamasından itibaren en az 6 ay sonrasından başlamak üzere taksitlendirilmesini” de istedi.

Örgütler yazılı açıklamasında, devletin kuruluşundan bugüne her aşamasında her dönemecinde, devletin varlığına katkı koyduklarını kaydetti.

Küçüklü büyüklü tüm iş yerlerinin, hizmet sektörünü oluşturan bireyler, ofisler, bürolar, acenteler, otelciler, turizmin paydaşları olan tüm işletmeler, hayvancılar, çiftçiler, taksiciler, kahveciler, restorancılar büfeciler, elektrikçiler, boyacı, taşeron, müteahhit, sanayiciler, esnaf, işçi, memur, emekli, işsiz herkesin yaralarını sarmaya çalıştığı ifade edilen açıklamada, bu sektörlerin ve çalışanlarının yaşadığı sıkıntıntıları görmezden gelen bir yönetim şeklinin kabul edilebilir olmadığı belirtildi.

“Çare vardır. Çare; birlikte üretmektir, birlikte paylaşmaktır, birlikte yönetmektir. Bu anlayışla bizler herkese, her kesime eşit ve adil olacak yaklaşım ve kararlara destek vereceğiz” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Savaştan çıkmış halkına gerektiği gibi davranan bir devlet yaklaşımı bekliyoruz.

İvedilikle yıllardır gerekli düzenleme yapılmadığından dolayı toplumun her bir bireyinin olumsuz etkisinin bedelini ödediği Faiz Yasası’nın hazırlanıp geçirilmesini istiyoruz.

Ayrıca salgın dönemindeki enkazı yalnızca bizim sırtımıza bırakmayacak, işletmelerin ayağa kalkabilmesine olanak sağlayacak şekilde devletin varlığını hissedeceğimiz bir yapılandırma yasası istiyoruz.

Devlete ve bankalara olan tüm borçların ve taahhütlerin, cezasız ve faizsiz olarak salgının sona ermesinden ve ekonominin çarklarının dönmeye başlamasından itibaren en az 6 (altı ay) sonrasından başlamak üzere taksitlendirilmesini istiyoruz.

Devlet ve özel dahil tüm kira ve kiracı ilişkilerine yasal yapılandırma istiyoruz.”

Ortak açıklamaya imza koyan örgütler şöyle:

“Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB), Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), Restorancılar Birliği (RES-BİR), Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Kiralık Araç İşletmecileri Birliği (KAİB), Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ), Birleşik Taksiciler Birliği, Faiz ve Mazbata Mağdurları Komitesi.”