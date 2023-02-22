Siyaset ve hukuk camiasının duayen ismi, 1960 yılında Türk Cemaat Meclisi Üyeliği’ne seçilen, Milletvekilliği ve Bakanlık görevlerinde bulunmuş, UBP Genel Sekreterliği görevini yürütmüş, Orhan Zihni Bilgehan hayatını kaybetti.

Bilgehan, perşembe günü (23 Şubat 2023) Gazimağusa'da Lala Mustafa Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek.

Bilgehan'ın özgeçmişi:

Orhan Zihni Bilgehan (29 Ağustos 1929, Mağusa), siyasetçi ve emekli hâkim. İlkokul öğrenimini Balalan Köyü’nde, orta öğrenimini ise Lefkoşa Erkek Lisesi'nde tamamladı. Hukuk tahsilini Londra’da yaptı ve 1955 yılında avukatlık mesleğine başladı.

1960 yılında Türk Cemaat Meclisi Üyeliği’ne seçildi.

24 Ekim 1960’da Cemaat Meclisi Üyeliği’nden ayrılarak Kaza Mahkemesi Yargıcı tayin edildi. 1968'de Mağusa ve Larnaka Kaza Mahkemeleri Reisliğine atandı.

1973 yılında Eğitim Bakanlığı’na getirilen Bilgehan, 1 Ocak 1976’da bu görevinden ayrılarak Yüksek Mahkeme Hakimliği’ne atandı.

Haziran 1976’da genel seçimlere katılmak için bu görevinden de ayrıldı ve Mağusa milletvekili seçildi. Bu dönemde, Devlet ve İçişleri Bakanlığı ve ardından Savunma Bakanlığı görevlerini yürüttü, Kasım 1978’de Bakanlıktan istifa etti.

1981 genel seçimlerinde yeniden Mağusa milletvekili olarak Meclis’e girdi ve aynı yıl Yüksek Adliye Kurulu Üyeliği’ne de seçilerek iki görevi birlikte yürüttü. 1983’te oluşan Kurucu Meclis’te görev yaptı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak çalıştı. 8 Temmuz 1985 tarihinde milletvekilliği sona erdi.

İngilizce ve Rumca bilen Bilgehan’ın, birçok genç avukatın yetişmesinde katkısı olmuştur.