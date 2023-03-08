“Orkide Vadisi Gözlem Yürüyüşü” bu pazar yapılıyor

“Orkide Vadisi Gözlem Yürüyüşü” bu pazar yapılıyor
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Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Orkide Vadisi Gözlem Yürüyüşü” bu hafta sonu pazar günü yapılıyor.

Denizli Gemikonağı Kalkındırma Derneği Başkanı M. Türkay Fotalı yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 11’incisi düzenlenecek yürüyüşün Hatay Kırıkhan Öğretmen Evi’nde depremde yaşamını yitiren yönetim kurulu üyesi Bahar ve eşi Ulaş Hüsam’ın adına yapılacağını belirtti.

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Fotalı, etkinliğin saat 9.00’da Lefke Avrupa Üniversitesi giriş kapısı önünde toplanılacağını, konuşma ve yürüyüş hakkında bilgi verilmesinin ardından saat 10.00’da yürüyüşün başlayacağını kaydetti.

LAÜ ve Lefke Belediyesi’nin paydaşlığı ve katkılarıyla düzenlenecek yürüyüş katılımcılarına katılım belgesi yanında su ve yiyecek ikramda da bulunulacak.

Yaklaşık 7 kilometrelik yürüyüş, flora ve fauna, manzara, orkide türleri bakımından zengin bir parkurda yapılacak.

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