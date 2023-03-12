“Orkide Vadisi Gözlem Yürüyüşü” Hüsam çiftinin anısına yapıldı

Denizli- Gemikonağı Kalkındırma Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen ancak pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen “Orkide Vadisi Gözlem Yürüyüşü” bugün yeniden yapıldı.

Yürüyüş, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen deprem sonucu vefat eden dernek üyesi Bahar Hüsam ve eşi anısına düzenlendi.

Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke Belediyesi işbirliği ve katkılarıyla düzenlenen yürüyüş, LAÜ giriş kapısı önünde başladı. Yürüyüş öncesinde bir açıklama yapan Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği Başkanı Türkay Fotalı, yürüyüşe katılan herkese teşekkür ederek, pandemi nedeniyle ara verdikleri yürüyüşü her yıl yeniden yapmayı planladıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından yürüyüş gerçekleştirildi. 6.7 kilometrelik parkurda, katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu ve katılan herkese belge verildi.