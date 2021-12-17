Orman Dairesi 200 bin adet fidan dikimi yapacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi, 2021-22 yılı ağaçlandırma sezonunda 200 bin adet fidan dikimi yapılacağını duyurdu.
Açıklamada, bu alanda bulunan ve ilk etapta dikimi yapılan 70 bin adet fidanın defalarca uyarılması ve ceza kesilmesine rağmen, keçi-koyun sürü sahiplerinin sürüleri tarafından yok edildiği de belirtilerek, bu yıl dikimi yapılacak olan 200 bin adet fidan için de aynı tehlikenin bulunduğu uyarısı yapıldı.
Bu ormanların emanet olduğu kaydedilen açıklamada, tüm halkın ormancılara yardımcı olması çağrısında bulunuldu.