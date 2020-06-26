Orman Dairesi ateş yakmayı yasakladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi, orman sahalarında ve özellikle ateşli piknik alanlarında ikinci bir karara kadar her türlü ateşli piknik yapılmasını, mangal yakılmasını Orman Yasası uyarınca yasakladığını açıkladı.

Daire, yürürlükteki yasalara göre 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında her ne maksat ile olursa olsun ateş yakılmayacağını ve bu maksat için izin verilmeyeceğini de belirterek aksi davrananların suç işlemiş olacağını ve mahkumiyetleri halinde aylık asgari ücretin iki katına kadar para cezasına veya bir yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabileceklerini hatırlattı.

Orman Dairesi’nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgiler ışığında 25 Haziran-1 Temmuz arasında ülke genelinde sıcak ve rüzgarlı havanın etkili olacağı, buna bağlı olarak ormanlarda yangın tehlikesinin çok yüksek olduğunun tespit edildiği belirtildi.

YANGINLARIN YÜZDE 99.1’İ İNSAN FAKTÖRÜYLE ÇIKIYOR

Çıkan yangınların sebepleri dikkate alındığında yüzde 99,1’inin insan eliyle; ihmal ve dikkatsizlik, kaza, meçhul, kasıt gibi nedenler, geriye kalan sadece yüzde 0,9’un ise yıldırımdan kaynaklandığı işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu verilerden anlaşılacağı gibi ülkemizin içinde bulunduğu bu sıcak günlerde vatandaşlarımız, özellikle araç ile seyir halindeyken dışarıya sigara izmariti atılmaması ve ateş yakılması yasak olan alanlarda ateş yakılmaması konusunda çok dikkatli olmalıdırlar. Özellikle son dönemlerde yol kenarlarına atılan sigara izmaritlerinin neden olduğu yangınlar hem ülkemizin milli serveti olan ormanlarımızı hem de çıkan yangınları söndürmek için özveriyle çalışan insanlarımızı tehlikeye atmaktadır.

Yürürlükteki yasalara göre 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında her ne maksat ile olursa olsun ateş yakılmaz ve bu maksat için izin verilmez. Buna rağmen, izinsiz ateş yakanlar suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık asgari ücretin iki katına kadar para cezasına veya bir yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

Orman Dairesi olarak kontrolümüzde olan orman sahalarında ve özellikle ateşli piknik alanlarında ikinci bir karara kadar her türlü ateşli piknik yapılmasını, mangal yakılmasını Orman Yasası uyarınca yasaklamış bulunmaktayız.

ALO 177 ORMAN YANGINI, ALO 199 İTFAİYE

Vatandaşlarımızın görecekleri en ufak bir dumanı, hiç zaman geçirmeden ücretsiz Orman Yangın İhbarı olan ‘Alo 177’ Orman Dairesi’ne veya yangın ihbarı ‘Alo 199’ İtfaiyeye haber vermeleri çok önemlidir. Aynı şekilde, herhangi bir yangın durumunda, tüm vatandaşlarımızın yangın söndürme çalışmalarına çağrısız katılmaları ve her türlü imkanlarını seferber ederek yangını söndürmeye çalışmaları hem yasa gereği hem de vatandaşlık görevidir.

Tüm bunlar göz önünde tutularak bir yangının başlangıcına sebebiyet verilmemesi ve yangınsız bir mevsim geçirilmesi yönünde tüm vatandaşlarımızın azami dikkat ve hassasiyet göstermeleri hususu önemle hatırlatılır.”